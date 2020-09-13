Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma açıkladı! Biglia tamam Ndiaye yolda

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, ilk maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer gündeminde adı geçen Badou Ndiaye ve Lucas Biglia konusuna açıklık getiren Hurma, "Ndiaye henüz bitmedi, Biglia geldi. İnşallah yarın bir olumsuzluk olmazsa o transferi açıklayabiliriz" ifadelerini kullandı.