İZLE | Younes Belhanda A Spor'a konuştu! "İnşallah Galatasaray'a dönerim"

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda Mustafa Cengiz yönetiminde ani bir kararla sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, Galatasaray'a dönmek istiyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın bildirdiği habere göre Younes Belhanda, yaptığı açıklamada "İnşallah tekrar Galatasaray formasyı giyerim dedi. Öte yandan Emre Kaplan, verdiği bilgilerde Galatasaray'ın Benfica forması giyen Florentino Luis'i istediğini ve Gedson Fernandes için de resmi teklif yapıldığını söyledi. | GS haberleri