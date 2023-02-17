Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder depremzedelere yardım projesini açıkladı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sneijder, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası harekete geçtiğini duyurdu. Hollandalı eski futbolcu, Türkiye ve Suriye bayraklı pazubent projesini hayata geçirdi. Sneijder "Hollanda Ligi'nde yer alan 18 takım kaptanlarına geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarında takmaları için pazubentlerini gönderdim. Kaptanlar bu pazubentleri takarak maçlara çıktılar. Maç sonlarında da açık artırma usulüyle satışa sunulmak üzere hem pazubentler hem de formalar imzalanarak bize geri gönderildi. Biz de bunları depremzedelere maddi destek sağlamak için satışını yapacağız. Elde ettiğimiz tüm gelirler de depremzedelere aktarılacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri