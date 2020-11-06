Galatasaray'da Radamel Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao, adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamamıştı. Son Sayfa programına canlı bağlanan A Spor muhabiri Emre Kaplan, Kolombiyalı yıldızın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaplan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Falcao'nun Sivasspor maçında oynama ihtimali oldukça düşük. Galatasaray, Falcao'nun durumuyla ilgili resmi açıklama yapacak. Şu ana kadar aldığımız bilgiler Falcao'nun Sivasspor maçında oynamasının oldukça zor olduğu şeklinde."