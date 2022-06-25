GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan çarpıcı Abdülkerim Bardakcı sözleri! "Nelsson'dan daha iyi"

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Yılmaz Vural, A Spor'da yayınlanan 'Son Sayfa' programının konuğu oldu. Birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın Victor Nelsson'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi. Vural, "Çok iyi bir sol ayak. Çok iyi uzun toplar atabiliyor. Topla hücuma çıkabilir. Antrenörler Abdülkerim'in oyuna çıkışlarını değerlendiriyor. Biraz kilo derdi olabilir. Kilo almaması lazım. Ama dört dörtlük bir transfer diyorum. Abdülkerim Bardakcı transferini gayet yerinde ve doğru buluyorum. Nelsson'la kıyasladığımda ben Nelsson'u beğenmiyorum. Nelsson giderse G.Saray'ın eksileceğini düşünmüyorum" dedi.