Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Domenec Torrent: Ruh halimizi geliştirmeliyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Torrent, sarı kırmızılıların 3-1 mağlup olduğu Kasımpaşa mücadelesinin ardından "Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz var. Bizim burada olma sebebimiz de takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. 7 günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi daha çok geliştirmemiz gereken konu, ruh halimizle ilgili" dedi. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)