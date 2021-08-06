Galatasaray-Johnstone maçı sonrası yeni transfere flaş eleştiri! "İlk 11 oyuncusu değil"

Son dakika spor haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u konuk ederken, mücadeleden ise 1-1 eşitlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray-Johnstone maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Tüzemen, "Fatih hocanın, Aytaç konusunda ısrar etmemesi lazım. Aytaç Kara ilk 11 oyuncusu değil. O bölgede Emre Kılınç oynayabilirdi." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)