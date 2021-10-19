GALATASARAY HABERLERİ - Transferi canlı yayında duyurdu! "İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray...

Spor haberleri... Süper Lig'de ilk 9 hafta sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada bulunuyor. Son haftalarda yükselen performanslarıyla bazı isimler ön plana çıkarken, Muslera da bu oyunculardan biri olmuştu. Yedek kaleci konusunda da temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmaya çalışmış ancak 3.5 milyon Euro'luk transfer bedeliyle karşılaşınca transferden vazgeçmişti. Galatasaray'ın kaleci transferine yönelik değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcuları Haldun Domaç ve Savaş Çorlu, "Galatasaray kaleci almak istiyor. Fatih beklentileri karşılamıyor. Galatasaray'ın aklında İrfan Can Eğribayat var. İrfan'ın da aklında Galatasaray var. Devre arasında bu transfer olursa şaşırmam." yorumlardında bulundular. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)