Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları krize sebep oldu! "Oyuncular son derece rahatsız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada hakemler için sert ifadeler kullanırken, sarı-kırmızılı futbolcular için ise "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" demişti. Bu sözlerin takımdaki birçok futbolcuyu rahatsız ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)