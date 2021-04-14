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Web Tv Video Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları krize sebep oldu! "Oyuncular son derece rahatsız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları krize sebep oldu! "Oyuncular son derece rahatsız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları krize sebep oldu!
14.04.2021 | 10:41

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada hakemler için sert ifadeler kullanırken, sarı-kırmızılı futbolcular için ise "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" demişti. Bu sözlerin takımdaki birçok futbolcuyu rahatsız ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)