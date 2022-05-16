GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | İşte sarı kırmızılı ekibin muhtemel 11'i! Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Galatasaray - Adana Demirspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u evinde konuk edecek. Ligin bitimine bir hafta kala karşı karşıya gelecek iki ekibin zorlu mücadelesi öncesinde Aslan'ın sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Annholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem ve Mostafa Mohamed 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Maç Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçını CANLI izle...