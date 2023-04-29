FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu yorumladı! İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı doğru mu?

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'de, deplasmanda Sivasspor karşısında 3-1 kazanılan karşılaşmanın 45+4. dakikasında İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Şu yaptığın hareket ne hareketi? Şunu nasıl yaparsın? Hakem VAR'a gitmeden bu pozisyonu nasıl çözemedi, anlamıyorum. İrfan'ın psikolog ile çalışması lazım. Bu faulleri yaparsan psikolojik yardım alacaksın." ifadelerini kullandı. | Fb spor haberleri