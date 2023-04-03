FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Arda Güler'in penaltı pozisyonuna flaş yorum! "Yapma daha çok gençsin"

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, dev derbide karşı karşıya geldi. Mücadelenin 40. dakikasında Arda Güler yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti.. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyon için flaş yorumlarda bulundu. Toroğlu, "Arda tramplenden denize atlıyor. Böyle bir düşüş olmaz. Bu ayıp. Yapma oğlum. Daha çok gençsin. Cin olmadan şeytan olma. Başka şeylere özen, buna özenme. Aldatıyorsun Arda yapma. Ayaklarının haline bak. Böyle bir penaltı olmaz." ifadelerini kullandı.