Fatih Terim'den sert açıklamalar! "Zorbay kardeş..."

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir'i konuk etti. Sarı kırmızılı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Maçtan sonra bazı Galatasaraylı oyuncular ile hakem Zorbay Küçük arasında gerginlik çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Terim, “Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin, hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda.” dedi. İşte Terim'in açıklamalarının tamamı.