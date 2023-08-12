Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin kulübü Marsilya ile transfer görüşmelerine başlandığını kısa süre önce KAP'a bildirdiği milli yıldız Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi.

Yıldız isim havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Son birkaç haftadır Marsilya'yla antrenmanlara çıkarken kafamda hep soru işaretleri vardı. Belirsizlik beni mutsuz ediyordu ama artık içim rahat. Takımla bir an önce antrenmanlara çıkmak istiyorum. Fiziksel olarak her zaman hazırım ama yeni takım arkadaşlarımla idman yapmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.