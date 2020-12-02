Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Oğulcan Çağlayan'ı yönlendirenler utansın

Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun, mide kanseri sonucunda hayatını kaybetti. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu ve oyuncunun kulüpten hiçbir alacağının bulunmadığını ifade etti. Oğulcan Çağlayan konusuna da değinen Kartal, "Oğulcan Çağlayan'ı yönlendirenler utansın" dedi. İşte Kartal'ın açıklamalarının tamamı...

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'un sorularını yanıtladı.

"BİZİM TAKIM SAHADA YOKTU"

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray maçına dair de konuştu. 3-0'dan sonra tribünleri neden terk ettiğiyle ilgili gelen soruya, "Başkan olduktan sonra ilk kez böyle bir şey yaşadım. Buradaki kızgınlığımın sebebi aslında bizim takım. Bizim takım sahada yoktu. Penaltı da zaten kesinlikle penaltı değildi."

"HEDEFİMİZ İLK 5'E GİRMEK"

Hedefiniz nedir? diye sorulan soruya Kartal, "Türkiye'de her kulüp ilk 5'e oynamak ister. Genel olarak bakıldığında Rizespor'un ilk 5'te olması lazım. Biz yukarıya, ileriye doğru oynarız diye düşünüyorum."

"OĞULCAN'I YÖNLENDİRENLER UTANSIN"

Oğulcan Çağlayan konusunda da değinen Kartal, "Oğulcan'ı ben severim, annesi ve babasını da tanırım. Oğulcan daha çocuk, onu o şekilde yönlendirenler utansın. 6 maç varken kulübünü terk ettirenler utansın."

"HÜKMEN YENİLGİYİ TASVİP ETMİYORUM"

Hükmen yenilgi bana göre çok yanlış bir şeydir. Kulübün maçı mutlaka sonuçlandırması lazım, gerekirse altyapıdan çocuklarla oynansın.

"PEK TRANSFERE İHTİYACIMIZ YOK"

Devre arasında bizim transfere ihtiyacımız yok, bu kadromuzla biz iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Belki ilerleyen günlerde 1-2 transfer gündeme gelebilir.