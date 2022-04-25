BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI CANLI İZLE | İşte Kartal'ın muhtemel 11'i! Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 34. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş mücadeleden mutlak 3 paun ile ayrılmak istiyor. Siyah beyazlı ekip bu maçı kazanıp gelecek sezon Avrupa'ya gitmek için ilk dörde kendisini katmaya çalışıyor. Zorlu maç öncesinde Kara Kartal'ın Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven ve Batshuayi 11'i ile sahada olması bekleniyor. Müsabaka 25 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçını CANLI izle...