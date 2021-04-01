Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap! "Ben kimseyle tavla oynamadım"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a verdiği özel röportajda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yanıt veren Yıldırım, "Ali (Koç) Bey'e bir cevap vereceğim. Fenerbahçe'ye savcıları, polisleri üye yaptığım zaman o dönem de böyle bir örgüt yoktu. Üyelik prosedürü neyse onu uyguladık. Ben hiçbiriyle tavla oynamadım." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)