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Web Tv Video Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap! "Ben kimseyle tavla oynamadım"

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap! "Ben kimseyle tavla oynamadım"

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap!
01.04.2021 | 22:35

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a verdiği özel röportajda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da yanıt veren Yıldırım, "Ali (Koç) Bey'e bir cevap vereceğim. Fenerbahçe'ye savcıları, polisleri üye yaptığım zaman o dönem de böyle bir örgüt yoktu. Üyelik prosedürü neyse onu uyguladık. Ben hiçbiriyle tavla oynamadım." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)