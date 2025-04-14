Amatör kümede hakeme yumruklu saldırı! Maç tatil edildi

Ispartada amatör küme futbol maçında bir oyuncu hakeme yumrukla saldırdı. Kendi aleyhlerine faul verilmesine sinirlenen Ali Köyü Birlik Spor oyuncusu E.K. önündeki takım arkadaşlarının arasından sıyrılıp, zıplayarak hakem Kaya'ya yumrukla vurdu. Aldığı darbeyle yere düşen Aybars Kaya diğer oyuncuların araya girmesiyle ayağa kalkarak maçı tatil etti. Hakemi darbeden oyuncu polis tarafından merkeze götürüldü. Hakemin darp raporu aldığı ve oyuncudan şikayetçi olduğu öğrenildi.