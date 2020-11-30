️ Emre Bol'dan Sergen Yalçın'a övgü! "Önüne çıkanı ezdi geçti"

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek 15 yıl aradan sonra deplasmanda 3 puanı aldı. Dev derbiyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde "Kaybeden hoca çıkar hakeme sallar, işi geçiştirir. Kazanan hocanın bunu yaptığını gördün mü hiç?" diyen A Spor yorumcusu Emre Bol, "Beşiktaş buradan sağ çıkamaz Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak diyorlardı. Sergen Yalçın önüne çıkanı ezdi geçti" sözleriyle siyah-beyazlı teknik adamı övdü.