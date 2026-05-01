Şampiyon olacağız

3. Lig play-off yarı finalinde çift maç üzerinden A.Gücü’yle oynayacak Eskişehirspor’da teknik direktör Hakan Şapçı, taraftarlara umut dağıttı
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, 2. Lig yolunda hedefine adım adım gidiyor. 3. Lig play-off ilk turunda Balıkesir'i 2-1'lik yenilginin rövanşında evinde muhteşem taraftarı önünde 3-0'la geçen Es-Es, yarı finale yükseldi ve Ayvalıkgücü'yle eşleşti. Çift maçlı yarı finalde ilk maçı 4 Mayıs'ta deplasmanda oynayacak kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Hakan Şapçı, "Hedefimiz 2. Lig. Bu şehir, bu taraftar, bu camia şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Yaşasın Eskişehirspor" diye iddialı konuştu.