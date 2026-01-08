Stachowiak tehlikesi

Altay, eski yabancı kalecisi Adam Stachowiak ile yarına kadar anlaşamazsa FIFA'dan eksi 6 puan silme cezası yiyecek. Polonyalı 39 yaşındaki file bekçisinin 496 bin euro alacağı bulunuyor. Borcu taksitlendirerek ödemeyi planlayan Altay'ın yine ceza almamak için Kappel, Amorim ve Aka'ya da 15 Ocak'a kadar ödeme yapması gerekiyor.
Altay, eski yabancı kalecisi Adam Stachowiak ile yarına kadar anlaşamazsa FIFA'dan eksi 6 puan silme cezası yiyecek. Polonyalı 39 yaşındaki file bekçisinin 496 bin euro alacağı bulunuyor. Borcu taksitlendirerek ödemeyi planlayan Altay'ın yine ceza almamak için Kappel, Amorim ve Aka'ya da 15 Ocak'a kadar ödeme yapması gerekiyor.