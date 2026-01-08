Çoruhlu’ya tecrübeli orta saha

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Yasin Öztekin'i alarak sükse yapan İzmir Çoruhlu FK, tecrübeli orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'ı da renklerine bağladı. Yalova forması giyen 38 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Manisa FK, Orduspor, Gençlerbirliği, Balıkesir, 1461 Trabzon ve Bucaspor 1928 formalarını da giydi.
