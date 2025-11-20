CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 3. Lig PFDK'dan 638 futbolcuya bahis cezası!

Türk futbolunun gündemine oturan bahis soruşturması kapsamında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak PFDK'nın 3. Lig'de bahis oynayan futbolcular için verdiği ceza belli oldu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 14:21 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 14:41
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle TFF 3. Lig'deki 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig'deki bahis cezalarını da açıkladı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki cezalar da belli oldu. Buna göre, 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

