Batuhan parlıyor

Devre arasında Karşıyaka'ya katılan Ahmet Batuhan Akyüz, son haftalarda ilk 11'in değişmezleri arasına girmeyi başardı. 2011'de kapısından girdiği Kaf-Kaf'a 2017'de profesyonel sözleşme imzalayamadan veda etmek zorunda kalan Batuhan, seneler sonra yuvaya dönüşünü muhteşem yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta 11'de forma giydi.



KURALA TAKILMADI

Ligde uygulanan takımlarda 25 yaş ve üzerinde 10 futbolcunun maç kadrosunda yer alabilmesi kuralına da takılmayan Batuhan, kaptanlardan Cenk'in yerine 11'de oynamaya başladı. 2013'ten bu yana 10 yıldır takımda forma giyen Cenk, Batuhan'ın formayı kapmasıyla son 2 iç saha sınavında kontenjan nedeniyle tribüne çıktı.