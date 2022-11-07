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Karşıyaka vites yeniden yükseldi!

Karşıyaka, 6 önemli eksikle çıktığı maçta son sıradaki Yomraspor'u mağlup etti. İzmir ekibi, 10 haftada 19 puanla grupta lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 6 puan gerisinde yeniden ikinciliğe tırmandı. İşte detaylar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 12:36
Karşıyaka vites yeniden yükseldi!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta taraftarı önünde 1954 Kelkit Belediyespor mağlubiyetiyle ağır yara alan Karşıyaka, 6 önemli eksikle çıktığı maçta son sıradaki Yomraspor'u tek golle yenmeyi başardı. Mustafa Aşan, Yusuf, Onur Kolay, Fatih Taşdelen, Kerem Pala ve İhsan Furkan gibi önemli isimlerin yokluğunda Karadeniz deplasmanına U19 takımından Ferdi, Mustafa Durgun ve Emre Özsarı'yla 18'i tamamlayan Kaf-Kaf, Recep'in golüyle sahadan galip ayrıldı. Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alıp tekrar çıkışa geçen yeşil-kırmızılı ekip, 10 haftada 19 puanla grupta lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 6 puan gerisinde yeniden ikinciliğe tırmandı. Karşıyaka'da taraftarın geçen hafta Kelkit mağlubiyetiyle yine cephe aldığı teknik direktör Erman Güraçar'ın yüzü de kritik 3 puanla güldü.

RECEP'E EN GÜZEL HEDİYE
Karşıyaka'nın transfer döneminin son gününde Çorum FK'dan kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Recep Türköz, doğum günü arifesinde attığı golle takımına çok önemli 3 puanı getirdi. Yeşil-kırmızılı formayla 7'nci maçına çıkan futbolcu, bugün kutladığı 25'inci doğum gününden 1 gün önce ağları sarstı. Recep, Karşıyaka formasıyla attığı ilk golle galibiyetin mimarı oldu.

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