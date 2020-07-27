Somaspor 2-3 Pazarspor | MAÇ SONUCU

3. Lig 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor Antalya Calista Sports Center'de kozlarını paylaştı. Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı karşılaşmayı 3-2 kazanan Pazarspor, TFF 2. Lig'e yükselen son takım oldu. Karadeniz ekibinin gollerini 19 ve 45. dakikalarda Mehmet Aytemiz ve 43. dakikada Can Vural attı. Somaspor'un gollleri ise 73. dakikada Nurettin Çağlar ve 90. dakikada Mehmet Uysal'dan geldi.

Pazarspor bu galibiyetle 2. Lig'e yükselen son takım olurken, play-off finalleri sonucu 2. Lig'e yükselen diğer takımlar Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor oldu.