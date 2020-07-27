Somaspor 2-3 Pazarspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 3. Lig TFF 2. Lig'e yükselen son takım belli oldu!

| MAÇ SONUCU

Somaspor 2-3 Pazarspor | MAÇ SONUCU

3. 3. Grup finalinde ile Pazarspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı 3-2 kazanan Pazarspor, 2. Lig'e yükseldi. temsilcisine galibiyeti getiren golleri (2) ve kaydetti. Somaspor'un golleri ise ve 'dan geldi.

3. 3. Grup finalinde ile Pazarspor Calista Sports Center'de kozlarını paylaştı. Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı karşılaşmayı 3-2 kazanan Pazarspor, 2. Lig'e yükselen son takım oldu. ekibinin gollerini 19 ve 45. dakikalarda ve 43. dakikada attı. Somaspor'un gollleri ise 73. dakikada ve 90. dakikada 'dan geldi.

Pazarspor bu galibiyetle 2. Lig'e yükselen son takım olurken, play-off finalleri sonucu 2. Lig'e yükselen diğer takımlar Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor oldu.

GOL | Somaspor 0-1 Pazarspor
GOL | Somaspor 0-2 Pazarspor
GOL | Somaspor 0-3 Pazarspor
GOL | Somaspor 1-3 Pazarspor
GOL | Somaspor 2-3 Pazarspor

  1. 27.7.2020
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