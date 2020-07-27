Somaspor 2-3 Pazarspor | MAÇ SONUCU
3. Lig 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı 3-2 kazanan Pazarspor, TFF 2. Lig'e yükseldi. Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri Mehmet Aytemiz (2) ve Can Vural kaydetti. Somaspor'un golleri ise Nurettin Çağlar ve Mehmet Uysal'dan geldi.
3. Lig 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor Antalya Calista Sports Center'de kozlarını paylaştı. Erkan Özdamar'ın düdük çaldığı karşılaşmayı 3-2 kazanan Pazarspor, TFF 2. Lig'e yükselen son takım oldu. Karadeniz ekibinin gollerini 19 ve 45. dakikalarda Mehmet Aytemiz ve 43. dakikada Can Vural attı. Somaspor'un gollleri ise 73. dakikada Nurettin Çağlar ve 90. dakikada Mehmet Uysal'dan geldi.
Pazarspor bu galibiyetle 2. Lig'e yükselen son takım olurken, play-off finalleri sonucu 2. Lig'e yükselen diğer takımlar Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor oldu.
- 27.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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