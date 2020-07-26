Turgutluspor 2. Lig'de!
TFF 3. Lig 2. Grup ekipleri Karşıyaka ile Turgutluspor, play-off final maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadelede uzatma anları 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibini deviren Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig 2. Grup final maçı iki Ege temsilcisinin mücadelesine sahne oldu. İzmir ekibi Karşıyaka ile Manisa takımı olan Turgutluspor Antalya'da kozlarını paylaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakanın normal süresi Doğukan İnci ve Samet Günhan'ın karşılıklı golleriyle sona erdi.
Uzatmaya gidilen maçın 99. dakikasında sahneye çıkan Mithat Yaşar takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
TURGUTLU UZATMALARDA KIZARDI!
Manisa ekibinde Necmi Çoban maçın 101. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
TURGUTLUSPOR PENALTI ATIŞLARI SONUCU 2. LİG'E YÜKSELDİ!
Nefes kesen maçta Karşıyaka pes etmedi ve Onur Kıntaş'ın penaltı golüyle skor 2-2'ye geldi. Bu skorla sona eren müsabaka seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibini deviren Turgutluspor TFF 2. Lig'e yükseldi.
- 26.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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