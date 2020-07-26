Turgutluspor 2. Lig'de! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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2. 'de!

Turgutluspor 2. Lig'de!

3. 2. ekipleri ile , play-off final maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadelede uzatma anları 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibini deviren Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

3. 2. final maçı iki Ege temsilcisinin mücadelesine sahne oldu. ekibi ile takımı olan 'da kozlarını paylaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakanın normal süresi Doğukan İnci ve Samet Günhan'ın karşılıklı golleriyle sona erdi.

Uzatmaya gidilen maçın 99. dakikasında sahneye çıkan Mithat Yaşar takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

TURGUTLU UZATMALARDA KIZARDI!
Manisa ekibinde Necmi Çoban maçın 101. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

TURGUTLUSPOR PENALTI ATIŞLARI SONUCU 2. LİG'E YÜKSELDİ!
Nefes kesen maçta Karşıyaka pes etmedi ve Kıntaş'ın penaltı golüyle skor 2-2'ye geldi. Bu skorla sona eren müsabaka seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibini deviren Turgutluspor TFF 2. Lig'e yükseldi.

  1. 26.7.2020
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