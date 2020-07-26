Turgutluspor 2. Lig'de!

TFF 3. Lig 2. Grup final maçı iki Ege temsilcisinin mücadelesine sahne oldu. İzmir ekibi Karşıyaka ile Manisa takımı olan Turgutluspor Antalya'da kozlarını paylaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakanın normal süresi Doğukan İnci ve Samet Günhan'ın karşılıklı golleriyle sona erdi.



Uzatmaya gidilen maçın 99. dakikasında sahneye çıkan Mithat Yaşar takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.



TURGUTLU UZATMALARDA KIZARDI!

Manisa ekibinde Necmi Çoban maçın 101. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



TURGUTLUSPOR PENALTI ATIŞLARI SONUCU 2. LİG'E YÜKSELDİ!

Nefes kesen maçta Karşıyaka pes etmedi ve Onur Kıntaş'ın penaltı golüyle skor 2-2'ye geldi. Bu skorla sona eren müsabaka seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibini deviren Turgutluspor TFF 2. Lig'e yükseldi.