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11 Mart 2020, Çarşamba
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Kaf-Kaf’ta prim kampanyası

Kaf-Kaf’ta prim kampanyası

3. 2. ’ta ilk 5 yarışında 3 maçtır kazanamayan ’da, altyapı patentli takıma playoff primi belirlenmesi için çağrı yapan taraftarlar, kampanya başlattı.

3. 2. 'ta ilk 5 yarışında 3 maçtır kazanamayan 'da, altyapı patentli takıma playoff primi belirlenmesi için çağrı yapan taraftarlar, kampanya başlattı. Toplanacak para, ödeme bekleyen futbolculara playoff primi olarak aktarılacak.
  1. 11.3.2020
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