Bucaspor’dan 4 gollü prova - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 3. Lig Bucaspor’dan 4 gollü prova

’dan 4 gollü prova

Bucaspor’dan 4 gollü prova

3. Lig 1. ’ta A.Hopa’yı 3-0 yenerek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Buca, hazırlık maçında 2. Grup’ta haftayı bay geçen Turgutlu’yu 4-2 yendi.

3. Lig 1. 'ta A.Hopa'yı 3-0 yenerek zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Buca, hazırlık maçında 2. Grup'ta haftayı bay geçen Turgutlu'yu 4-2 yendi. Ersin Aka, "Sonuç önemli değil, oyuncularımın performansını beğendim" yorumunu yaptı
  1. 11.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bucaspor’dan 4 gollü prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN