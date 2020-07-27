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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Pazarspor umutlu

Pazarspor umutlu

, Somaspor'u mağlup ederek şampiyon olacaklarını söyledi.

Pazarspor Teknik Direktörü Şevki Tonyalı, Somaspor'u mağlup ederek şampiyon olacaklarını söyledi. Tonyalı, "Buraya kadar çoğu kimsenin favorisi olmadan geldik. Ama gücümüzü gösterdik. İnşallah şampiyon olup 2. Lig'e yükseleceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 27.7.2020
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