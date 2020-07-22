Muğlaspor Teknik Direktörü Hasan Şermet'in corona virüsü testi pozitif çıktı
TFF 3. Lig 3. Grup play-off yarı final maçları öncesi Muğlaspor'da, 51 yaşındaki teknik direktör Hasan Şermet'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Şermet, Muğlaspor'un TFF 3. Lig 3. Grup'ta yarın Somaspor ile yapacağı play-off yarı final maçında takımının başında olamayacak.
TFF 3. Lig 3. Grup play-off yarı final maçları öncesi hafta başında Antalya'da kampa giren Muğlaspor'da, 51 yaşındaki teknik direktör Hasan Şermet'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Şermet, ambulansla bulunduğu otelden alınarak Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tomografisi çekilen Şermet'in, akciğer filminin çekileceği ve kan testi yapılacağı öğrenildi.
Hasan Şermet'in, yeşil-beyazlıların yarın saat 20.00'de oynayacağı Somaspor maçında takımının başında olamayacağı bildirildi. Takımda, yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyetteki diğer görevlilerin ve futbolcuların testlerinin ise negatif çıktığı belirtildi.
Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, teknik direktör Şermet'in 14 gün karantinada tutulacağını söyledi.
Daha önceki test sonuçlarının negatif çıktığını hatırlatan Kapiz, "Sadece hocamızın sonucu pozitif. Şermet, talimatlar gereği play-off maçlarında takımın başında olamayacak. Hocamızda herhangi bir rahatsızlık ya da belirti yok. Moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız Hasan hocamız için oynayacaklar. Buraya çok büyük zorlukları atlatarak geldik. Bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.
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