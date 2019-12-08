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08 Aralık 2019, Pazar
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şampiyonluk için söz istedi

Binali Yıldırım şampiyonluk için söz istedi

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor’un teknik heyeti ve futbolcularıyla maçı öncesi bir araya gelen takımdan şampiyonluk sözü istedi.

Eski Başkanı ve Milletvekili , Erzincanspor'un teknik heyeti ve futbolcularıyla maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi. 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor'un teknik heyetinden ve futbolcularından şampiyonluk sözü isteyen Binali Yıldırım, futbolcularla uzun süre sohbet etti. Takımın 2. Lig'e çıkmasını çok istediğini ifade eden Yıldırım, "Yeni statta büyük takımların Erzincan' a gelmesi gerekiyor ve kıymetli hemşerilerimizin Erzincansporumuzun maçlarına katılarak destek olmaları gerekiyor. Erzincan' a spor yatırımları hız kesmeden devam edecek. Erzincan'ımız hizmetin en güzeline layıktır" diye konuştu.
Yıldırım, Sultanbeyli Belediyespor karşılaşmasında takıma başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 08.12.2019
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