Binali Yıldırım şampiyonluk için söz istedi
TFF 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor’un teknik heyeti ve futbolcularıyla Sultanbeyli Belediyespor maçı öncesi bir araya gelen Binali Yıldırım takımdan şampiyonluk sözü istedi.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincanspor'un teknik heyeti ve futbolcularıyla Sultanbeyli Belediyespor maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi. TFF 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor'un teknik heyetinden ve futbolcularından şampiyonluk sözü isteyen Binali Yıldırım, futbolcularla uzun süre sohbet etti. Takımın 2. Lig'e çıkmasını çok istediğini ifade eden Yıldırım, "Yeni statta büyük takımların Erzincan' a gelmesi gerekiyor ve kıymetli hemşerilerimizin Erzincansporumuzun maçlarına katılarak destek olmaları gerekiyor. Erzincan' a spor yatırımları hız kesmeden devam edecek. Erzincan'ımız hizmetin en güzeline layıktır" diye konuştu.
Yıldırım, Sultanbeyli Belediyespor karşılaşmasında takıma başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 08.12.2019
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Binali Yıldırım şampiyonluk için söz istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.