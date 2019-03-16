Tire 1922'den net galibiyet

Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir ekibi ilk 20 dakikada Nihat'ın golleriyle rahatladı. Devreye 2-0 önde giren Tire, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyup kritik 3 puanın sahibi oldu. Tire, bu galibiyetle puanını 44'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korudu. Silivrispor ise 23 puanla düşme hattından kurtulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Tire öne geçti. Burak Sürmeli'nin pasına hareketlenen Nihat, kaleci Burak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plaseyi vurdu: 1-0.

20. dakikada Tire fark 2'ye çıktı. Silivrispor ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son dokunan Nihat kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 2-0.

44. dakikada Silivrispor'un kazandığı frikiği Vahit kullandı, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Halil'in pasıyla topu iyi kontrol eden Ufukcan'ın yerden sert vuruşunda sonuç gelmedi.

72. dakikada Burak'ın pasıyla ceza sahasına sızan Furkan Silivrispor kalecisi Burak'ı da çalımladı. Ancak açısı daralanan Furkan'ın şutunda top yandan dışarı gitti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Tire 1922 sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Abdurrahman Atabay (xx), Emre Alagöz (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xxx) - Burak (xxx), Hüseyin (xx) (Dk. 71 Yunus x), Celal (xxx), Emrah (xx), Tugay (xxx), Semih (xx) (Dk. 48 Bertuğ xx), Nihat (xxxx), Furkan (xxx), Gökhan (xx), Berke (xxx) (Dk. 88 Hasan)

SİLİVRİSPOR: Burak (x) - Metin (x) (Dk. 49 Taner x), Vahit (xx), Mehmet (xx), Halil (x) (Dk. 80 Erkan x), Yunus (xx), Emin (x), Selçuk (xx), Tolgahan (xx), Ufukcan (x) (Dk. 74 Aziz x), Muhammed (x)

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 20 Nihat (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Berke, Nihat, Bertuğ, Gökhan (Tire 1922), Emin (Silivrispor)