TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (21.11.18)
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (22.11.18)

    TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (22.11.18)

    1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    SAKARYA'YA SELAM OLSUN

    2. Lig ekibi Sakaryaspor'da Başkan Cevat Ekşi, Cumhurbaşkanı ile görüştü. Yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan'a Sakaryaspor hakkında bilgi verildi. Başkan Erdoğan, Sakaryaspor'un son dönemlerde çok başarılı olduğunu söyledi ve taraftar ile halka selamlarını iletti" ifadeleri kullanıldı.

    ALİ TANDOĞAN ŞANLIURFA'YA

    TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor, teknik direktör ile yolları ayırdı. Ligde 24 puanla 5. sırada bulunan Ali Tandoğan'a teklifte bulundu. Tandoğan eski takımından aldığı teklifi doğrularken, "Henüz netleşen bir durum yok" ifadesini kullandı.

    MANİSASPOR'DA 4 FUTBOLCU GİTTİ

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta eksi 4 puanla sonuncu sırada yer alan ve kümede kalma savaşı veren Manisaspor'da 4 futbolcu takımdan ayrıldı. Yaşadığı mali sorunları bir türlü aşamayan siyah-beyazlılarda Ömer Atiş, Umur Pamuk, Timur Karagülmez ve Ulaş Kaya kulüple vedalaştı.

    DENİZLİSPOR'DA SEÇİM KARARI

    Denizlispor Yönetimi, olağanüstü kongre kararı alındığı duyuruldu. Mevcut Başkan 'in yeniden aday olacağı belirtilirken, "Başkanımız Ali Çetin'in görevini daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için kendi yönetim kurulu üyelerini belirlemesi için kongre kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    TARAFTAR RAHAT OLSUN

    Samsunspor'un orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz, "Sarıyer'de son dakika golüyle berabere kaldık. Önümüzde çok maç var. Teknik direktörümüz ile iyi bir uyumumuz var. Sezon sonunda bu takım şampiyon olacak. Taraftar moralini hiç bozmasın" diye konuştu.
    1. 22.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (22.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN