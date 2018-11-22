TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (22.11.18)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sakaryaspor'da Başkan Cevat Ekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan'a Sakaryaspor hakkında bilgi verildi. Başkan Erdoğan, Sakaryaspor'un son dönemlerde çok başarılı olduğunu söyledi ve taraftar ile halka selamlarını iletti" ifadeleri kullanıldı.
ALİ TANDOĞAN ŞANLIURFA'YA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Şanlıurfaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırdı. Ligde 24 puanla 5. sırada bulunan Şanlıurfa Ali Tandoğan'a teklifte bulundu. Tandoğan eski takımından aldığı teklifi doğrularken, "Henüz netleşen bir durum yok" ifadesini kullandı.
MANİSASPOR'DA 4 FUTBOLCU GİTTİ
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta eksi 4 puanla sonuncu sırada yer alan ve kümede kalma savaşı veren Manisaspor'da 4 futbolcu takımdan ayrıldı. Yaşadığı mali sorunları bir türlü aşamayan siyah-beyazlılarda Ömer Atiş, Umur Pamuk, Timur Karagülmez ve Ulaş Kaya kulüple vedalaştı.
DENİZLİSPOR'DA SEÇİM KARARI
Denizlispor Yönetimi, olağanüstü kongre kararı alındığı duyuruldu. Mevcut Başkan Ali Çetin'in yeniden aday olacağı belirtilirken, "Başkanımız Ali Çetin'in görevini daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için kendi yönetim kurulu üyelerini belirlemesi için kongre kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
TARAFTAR RAHAT OLSUN
Samsunspor'un orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz, "Sarıyer'de son dakika golüyle berabere kaldık. Önümüzde çok maç var. Teknik direktörümüz Taner Taşkın ile iyi bir uyumumuz var. Sezon sonunda bu takım şampiyon olacak. Taraftar moralini hiç bozmasın" diye konuştu.
- 22.11.2018
-
Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
-
Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
-
Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (22.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.