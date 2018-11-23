Dersimizi çalıştık
Demir’in yeni hocası Vural, göreve geldiğinden beri Adanaspor’u izlediğini ve takımın eksikleriyle ilgili program yaptığını ifade etti
Pazar günkü derbinin hazırlıklarını sürdüren Adana Demir'de Teknik Direktör Yılmaz Vural, geldiğinden bu yana rakibi izlediğini söyledi. Neredeyse tesislerden çıkmadığını belirten tecrübeli hoca, "Gece yarılarına kadar Adana'nın oyununu izledik. Eksiklerimizle ilgili program yaptık. Bazı şeyleri kısa zamanda çözdüğümüzü düşünüyorum" sözlerini kullandı.
SAKATLAR DÖNDÜ
Takımına güvendiğini kaydeden Vural, "Önemli ve değerli bir maç oynayacağız. Yıllara dayanan ezeli bir rekabet var. Taraftarları, keyif alacakları bir oyunla buluşturmamız gerekiyor. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi. Öte yandan Demir'de, sakatlıkları geçen İsmail Konuk ve Kage idmana katıldı. Ağrı hisseden Erdal Öztürk ise bireysel çalıştı.
- 23.11.2018
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Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Yorum
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