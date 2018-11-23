Dersimizi çalıştık – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Dersimizi çalıştık

    Dersimizi çalıştık

    Demir’in yeni hocası Vural, göreve geldiğinden beri ’u izlediğini ve takımın eksikleriyle ilgili program yaptığını ifade etti

    Pazar günkü derbinin hazırlıklarını sürdüren 'de , geldiğinden bu yana rakibi izlediğini söyledi. Neredeyse tesislerden çıkmadığını belirten tecrübeli hoca, "Gece yarılarına kadar Adana'nın oyununu izledik. Eksiklerimizle ilgili program yaptık. Bazı şeyleri kısa zamanda çözdüğümüzü düşünüyorum" sözlerini kullandı.

    SAKATLAR DÖNDÜ
    Takımına güvendiğini kaydeden Vural, "Önemli ve değerli bir maç oynayacağız. Yıllara dayanan ezeli bir rekabet var. Taraftarları, keyif alacakları bir oyunla buluşturmamız gerekiyor. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi. Öte yandan Demir'de, sakatlıkları geçen İsmail Konuk ve Kage idmana katıldı. hisseden ise bireysel çalıştı.

    1. 23.11.2018
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