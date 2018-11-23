TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



ADANA'NIN TAKTİK GÜNÜ

Derbi hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, dünkü idmanda taktik çalıştı. Pas, koordinasyon ve kuvvet oyunlarının da yapıldığı idman, çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı düzelen Digao takımdan ayrı düz koşu yaptı.



ÖZKÖYLÜ'DEN İDDİALI ÇIKIŞ

Osmanlıspor'da yeniden görev getirilen Osman Özköylü, "Yarım bıraktığımız işi tamamlamaya geldik. Hedefimiz playoff'tan da olsa bu takımı Süper Lig'e taşımak" ifadeleriyle iddiasını belirtti.



ZORUNLU ROTASYON

Yarın Hatay'a konuk olacak Altay, ilk 11'de iki değişikliğe gidecek. Teknik Direktör Özden Töraydın, kırmızı kart cezalısı Özgür'ün yerine Serkan; sarı kart cezalısı Atakan'ın yerine ise Ferhat'a görev verecek.



KAYA UMUTLU KONUŞTU

Kırmızı Grup ekibi Menemen'in Teknik Direktörü Suat Kaya, camianın yüreğine su serpti. Kaya, "Şampiyonluğun güçlü adayıyız. Hak ettiğimiz yere geleceğiz" diye konuştu.



TOKAT'TA ŞOK İSTİFA

2. Lig Kurmızı Grup'ta dibe demir atan Tokatspor'un Teknik Direktörü Ahmet Kazım Ertem, yönetimle fikir ayrılığına düştüğü gerekçesiyle görevi bıraktı.



EROĞLU: AFYON'A DİKKAT!

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Afyon maçıyla ilgili oyuncularına, "Rakibimiz can derdinde. Son derece dikkatli olmalıyız. En ufak bir hata pahalıya mal olabilir" uyarısını yaptı.