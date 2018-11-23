Balıkesirspor Baltok PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Muşavirliği, 22.11.2018 tarihli kararında 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Spor Toto 1.ligde mücadele eden Balıkesirspor Baltok da talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.