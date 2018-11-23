Balıkesirspor Baltok PFDK’ya sevk edildi
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Baltok ’ya sevk edildi

    Balıkesirspor Baltok PFDK’ya sevk edildi

    Hukuk Muşavirliği, 22.11.2018 tarihli kararında 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcuyu 'na sevk etti. 1.ligde mücadele eden Baltok da talimatlara aykırı hareket nedeniyle ’ya sevk edildi.

    Hukuk Muşavirliği, 22.11.2018 tarihli kararında 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcuyu 'na sevk etti. 1.ligde mücadele eden Baltok da talimatlara aykırı hareket nedeniyle 'ya sevk edildi.

    TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
    BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    1. 23.11.2018 09:09
    2. Güncelleme: 23.11.2018 09:23
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