Balıkesirspor Baltok PFDK’ya sevk edildi
TFF Hukuk Muşavirliği, 22.11.2018 tarihli kararında 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Spor Toto 1.ligde mücadele eden Balıkesirspor Baltok da talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
TFF Hukuk Muşavirliği, 22.11.2018 tarihli kararında 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Spor Toto 1.ligde mücadele eden Balıkesirspor Baltok da talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 23.11.2018 09:09
- Güncelleme: 23.11.2018 09:23
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Kucka’yı satarız
Toplam 1
Yorum
Kemal Saka Y. Kurulu, verdiği kararın arkasında duramıyor mu. Ünal hoca kadar cesur değilmisiniz?.. Faal hocamızı spekülasyon denizine atmayın.
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 1
Yorum
KESKİNKARTAL Ahmet bulut sen çek elini türk futbolunun içinden,sen ve senin gibiler kulüpleri sömürüp ülke futbolunu C Ligine düşürdünüz DEFOL be
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Galatasaray'dan sert açıklama
Toplam 7
Yorum
Pehlivan tfffb Terim ve GS dusmanligina devam ediyo ne yaparsaniz yapin GS nin yolunu hilelerinizle kesemiyeceksiniz...
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