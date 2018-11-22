Devre arası bombaları! İşte transfer iddiaları - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Devre arası bombaları! İşte transfer iddiaları
Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken transfer piyasası kızışmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sonlarına gelinirken kim hangi takıma daha yakın? İşte son transfer iddiaları...
22 Kasım 2018 Perşembe, 11:35:27
Güncelleme: 09:45:44
Burak Yılmaz - Trabzonspor > Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adebayor - Başakşehir > Galatasaray
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş > Fenerbahçe
Ozan Tufan - Fenerbahçe > Beşiktaş, Alanyaspor
Tolgay Arslan - Beşiktaş > Fenerbahçe, Hamburg