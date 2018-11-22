Devre arası bombaları! İşte transfer iddiaları - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Devre arası bombaları! İşte transfer iddiaları

    Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken transfer piyasası kızışmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sonlarına gelinirken kim hangi takıma daha yakın? İşte son transfer iddiaları...
    22 Kasım 2018 Perşembe, 11:35:27 Güncelleme: 09:45:44
    Devre arası bombaları! İşte transfer iddiaları

    Burak Yılmaz - Trabzonspor > Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Devre arası bombaları! İşte transfer iddiaları

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    Devre arası bombaları! İşte transfer iddiaları

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    Devre arası bombaları! İşte transfer iddiaları

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