Devre arası bombaları! İşte transfer iddiaları

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken transfer piyasası kızışmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sonlarına gelinirken kim hangi takıma daha yakın? İşte son transfer iddiaları...

22 Kasım 2018 Perşembe, 11:35:27 Güncelleme: 09:45:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





