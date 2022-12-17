Haberler Türkiye Basketbol Ligi Darüşşafaka Pınar Karşıyaka: 71-87

Darüşşafaka Pınar Karşıyaka: 71-87

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Pınar Karşıyaka mücadeleden galip ayrılan taraf oldu. İzmir ekibi Darüşşafaka'yı 87-71'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 19:30
Darüşşafaka Pınar Karşıyaka: 71-87

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka'yı 87-71 yendi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde bitiren Pınar Karşıyaka, devre arasına 50-31 üstün gitti.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda farkı kapatmaya çalışsa da skora ortak olamadı. Üçüncü çeyreği 61-49 önde tamamlayan konuk takım, mücadeleden 87-71 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 7. galibiyetini aldı, Darüşşafaka ise 4. yenilgisini yaşadı.

DİĞER
HIRVATİSTAN FAS MAÇI CANLI İZLE | 17 Aralık 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı Hırvatistan Fas maçı TRT 1 canlı yayın izle
Müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık'a konser sonrası yumruklu saldırı! Dehşet anları kamerada
Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde!
Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Darüşşafaka Manisa'da kazandı!
Büyükçekmece-Anadolu Efes bugün
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (17 Aralık)
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Deve gribi nedir, belirtileri nelerdir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! 21:56
G.Saray deplasmanda galip! G.Saray deplasmanda galip! 20:39
Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! 20:28
Ozan Tufan attı Hull City 1 puanı kurtardı! Ozan Tufan attı Hull City 1 puanı kurtardı! 20:26
Darüşşafaka P.Karşıyaka'ya sahasında kayıp! Darüşşafaka P.Karşıyaka'ya sahasında kayıp! 19:30
Saıss yolcu! Flaş haberi duyurdular Saıss yolcu! Flaş haberi duyurdular 18:54
Daha Eski
Dünya Şampiyonası’nda Imoco Conegliano finale yükseldi! Dünya Şampiyonası’nda Imoco Conegliano finale yükseldi! 18:41
F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... 18:31
Yeni Malatya sahasında tek golle güldü! Yeni Malatya sahasında tek golle güldü! 18:19
G.Saray HDI Sigorta evinde kayıp! G.Saray HDI Sigorta evinde kayıp! 18:08
Sakaryaspor evinde 3 puanı aldı! Sakaryaspor evinde 3 puanı aldı! 18:04
F.Bahçe HDI Sigorta deplasmanda kazandı! F.Bahçe HDI Sigorta deplasmanda kazandı! 17:51