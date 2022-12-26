Haberler Türkiye Basketbol Ligi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı CANLI

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında dev derbide Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes'i konuk ettiği mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz. İşte detaylar...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 19:37
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 12. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes'i konuk ettiği mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-23 Anadolu Efes

2. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 47-40 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadele TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanıyor.

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