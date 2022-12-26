Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 12. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes basketbol maçıyla devam ediyor.
Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes'i konuk ettiği mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-23 Anadolu Efes
2. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 47-40 Anadolu Efes
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan mücadele TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanıyor.