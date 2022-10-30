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Aliağa Petkimspor 80-72 Frutti Extra Bursaspor

Spor haberi... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 80-72 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 15:27
Aliağa Petkimspor 80-72 Frutti Extra Bursaspor

Karşılaşmaya Simmons ve Prewitt'in basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 4 dakikayı Dorukhan'ın 3 sayılık basketiyle 13-9 üstün geçti. Clemmons'ın sayılarına rağmen aradaki farkı 7 sayıya (26-19) çıkaran ev sahibi ekip periyodu 28-23 önde bitirdi.

İkinci periyoda Clemmons ve Thornwell'in basketleriyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, rakibine sadece 2 sayı şansı verdiği periyodun ilk 6 dakikalık bölümünde 14 sayı bularak, aradaki farkı 7 sayıya yükseltti: 37-30. Konuk ekip devreyi de 45-39 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında Dudzinski ve Ahmet Düverlioğlu'nun basketleriyle 12 sayılık farka (53-41) ulaşan konuk ekip karşısında 10-0'lık seri bulan Aliağa Petkimspor, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 53-51. Konuk takımın tekrar farkı 8 sayıya (59-51) çıkardığı periyodun son 3,5 dakikalık bölümünde rakibine basket şansı tanımayan Aliağa Petkimspor, 11-0'lık seriyle periyodu 62-59 önde bitirdi.

Dördüncü periyotta son 5 dakikaya 72-65 üstün giren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 80-72 galip ayrıldı.

Aliağa Petkimspor'un iç sahada ilk, toplamda 3. galibiyete ulaştığı ligde, Frutti Extra Bursaspor ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: ENKA

Hakemler: Kerem Baki, Serhat Büker, Berk Kurtulmuş

Aliağa Petkimspor: Prewitt 24, Dorukhan Engindeniz 8, Webster 14, Aldridge 11, Simmons 18, Ege Arar, Chery 5, Nusret Yıldırım

Frutti Extra Bursaspor: Needham 4, Clemmons 19, Onuralp Bitim 19, Dudzinski 13, Ahmet Düverioğlu 5, Thornwell 2, Yiğitcan Saybir 7, Ömer Utku Al 3, Auguste

1. periyot: 28-23

Devre: 39-45

3. periyot: 62-59

5 faulle çıkan: 39.01 Needham (Frutti Extra Bursaspor)

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