Bu reklamı 50 milyon euro’ya yaptıramazsın

Trabzonspor'un imza törenindeki atmosferine ve dünya medyasındaki yankısına dikkat çeken Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Çok güzeldi, Trabzonspor bu kutlama işinde dünya markası. Salah da şaşırdı, hayran kaldı. 'İyi ki bizi buraya getirdin, iyi ki beni bu insanların karşısına çıkardın' dedi. Bizim oradaki samimiyeti, bizim insanlarımız çok net iletiyor. Samimiyet transferini çok iyi yapıyor. Bizim en büyük artımız içerideki samimiyetimiz, enerjimiz. Çok güzel oldu. Tüm dünyanın gündemine geldi. Trabzon şehri için dünya çapında bu reklamı 17 milyon euro değil, 50 milyon euro versen yaptıramazsın."

NWAKAEME'NİN EVİNDE KALACAK

Sosyal medyada yer alan lüks ev görselleri ve asılsız iddialara da açıklık getiren Başkan Doğan, Salah'ın kalacağı yerin standart kulüp evlerinden biri olduğunu belirtti: "Bizim anlaşmalı olduğumuz evler var. Şu anda kalacağı ev eskiden Tony Nwakaeme'nin kaldığı ev. Yani 7-8 tane villa var. Standart.. Belli görseller düşüyor. Öyle bir ev Trabzon'da nerede var, var mıdır bilmiyorum. Biz aynı sitedeki evleri kiralıyoruz. Her gelen oyuncu o eve geçiyor. Şimdi de Salah geçti.

FORVET İÇİN HIZLI İLERLİYORUZ

Başkan Ertuğrul Doğan forvet transferi için de şunları söyledi: "Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Taraftarlarımız kombineleri bitirirse daha hızlı ilerleyeceğiz. Bu işlerin hepsinin maddi tarafı var. Lütfen bu kombineleri bitirelim. 25 bin hedefimiz var. Şu anda rekor kırıldı ama 25 bin çok ciddi rakam. Ben taraftarımıza, camiamıza sonuna kadar güveniyorum. Kimisi 1 tane alıyor, kimisi 5 tane alıyor. Kimisi loca alıyor. Ama hepsi kalpten Trabzonspor'a bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kombineler biterse biz de çok hızlı hareket ederiz."

HER ŞEYİ KAP'A BİLDİRİYORUZ

Doğan, kulübün mali rakamlarının resmi şekilde kamuoyuyla paylaşıldığının altını çizerek şunları söyledi: "Biz bunun altında bir tane gerçek var, başka bir şey yok. Rakamları resmi olarak KAP'a bildiriyoruz. İnsanlar nasıl böyle şeyler düşünüyor veya kim yanlış bilgiler veriyor? Altındaki gerçek budur."

LOCA GELİRLERİNİ AÇIKLADI

Trabzonspor'a destek veren isimlere de teşekkür eden Doğan, loca satışlarından 1-2 milyon euro'ya yakın gelir beklediklerini belirtti: "Sayın Hikmet Yeşilyurt sponsor oldu, locasını uzattı. Nevzat Aydın locasını uzattı. Buradan da 1-2 milyon euro'ya yakın gelirimiz olacak. Bunun gibi birçok dostumuz, arkadaşımız var."

DEVLETTEN 1 TL ALMADIK

Başkan Doğan: "Devlet kurumlarından Trabzonspor'a para geliyor gibi söylemde bulunuyorlar. Bizim aldığımız böyle 1 TL para yoktur. Bununla alakalı kimse belge ortaya koyamaz, kimse bilgi veremez. Bu kocaman, ahlaksızca bir yalandır. Ahlaksızca, terbiyesizce yalandır."

KUTLAMADA DÜNYA MARKASI

Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor kutlama konusunda bir dünya markası. 'Dünyanın en büyük şehir takımı' söylemini taraftarımız bir kez daha gösterdi. Salah da şaşırdı, hayran kaldı. Bana, 'İyi ki beni bu insanların karşısına çıkardın' dedi."