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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Arjantinli maestro! Tekke transferine sıcak bakıyor

Trabzonspor'a Arjantinli maestro! Tekke transferine sıcak bakıyor

Orta saha takviyesi düşünen Trabzonspor, Boca Juniors’tan Milton Delgado’yu izliyor. 6 ve 8 numarada oynayan 21 yaşındaki Arjantinli yıldızı Fatih Tekke de beğeniyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'a Arjantinli maestro! Tekke transferine sıcak bakıyor

Yeni sezon kadro planlamasına yoğun mesai harcayan Trabzonspor'da orta saha transferi gündeme geldi. Christ Oulai'yi 30 milyon euro Fiorentina'ya satan Fırtına, benzer bir oyuncu profili arıyor. Yapılan çalışmalarda Boca Juniors'tan Milton Delgado gündeme geldi. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan 21 yaşındaki Arjantinli yıldızla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de olumlu yaklaştığı Delgado'nun Boca Juniors ile Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli orta sahayı özellikle Alman kulüplerinin yakından takip ettiği belirtildi. 2024'ten beri Boca Juniors'ta olan genç yıldız 66 resmi maça çıktı.

KONTENJAN KRİTERİ

Milton Delgado transferinde yabancı kontenjanı belirleyici kriter olacak. 10+4 kuralına uygun hareket etmeye çalışan bordo-mavililer, 23 yaş altı oyuncular için açılan artı 4'lük kontenjana uygun olan 21 yaşındaki Delgado'yu listesine ekledi. Kadrodaki gelenler ve gidenlere göre Arjantinli yıldız için resmi girişimler Boca Juniors ile başlayacak.

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