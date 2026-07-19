Trabzonspor, 15+5 milyon euro'ya Zenit'e sattığı Augusto'nun yerini dolduracak. Hedefteki isim Tolu Arokodare. 25 yaşındaki forveti Fiorentina da istiyordu. Ama Oulai'yi alan Mor Menekşeler bu transferden çekilmek zorunda kaldı. Çünkü İtalyan ekibi, Oulai ile AB dışı oyuncu kontenjanını doldurdu ve Nijeryalı forvet için yürüttüğü girişimleri rafa kaldırdı. Böylece Trabzonspor'un Arokodare konusunda eli güçlendi, transfer sürecinde rakipsiz bir konuma geldi. Bordo-mavililer, Oulai satışından gelen kaynakla hücum hattını Arokodare ile takviye etmeyi planlıyor.

MARKET DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Bordo mavililer, Championship ekibi Wolverhampton'da forma giyen Arokodare ve kulübüyle transfer görüşmelerine yeniden başlayacak. Trabzonspor'un, 25 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştığı dile getiriliyor. Arokodare'nin, vatandaşı Onuachu ile görüştükten sonra 'evet' dediği belirtildi. 1.97 boyundaki yıldızla anlaşan bordo mavililerin İngiliz ekibine satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sunacağı öne sürüldü. Kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arokodare'nin şu andaki market değeri 20 milyon euro.

24 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Arokodare, geçtiğimiz sezon Genk'te 39 resmi maçta 23 gol atmasının ardından 24 milyon euro'ya Wolverhampton'a transfer olmuştu. İngiliz ekibiyle çıktığı 38 maçta 6 gol kaydetti.

SAVAŞÇI VE BİTİRİCİ FORVET

Arokodare'nin sahada ilk dikkat çeken özelliği fizik gücü. Rakip stoperlerle girdiği mücadelelerde kolay geri adım atmayan Nijeryalı oyuncu, 1.97 boyuyla hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Sırtı dönük oyunda takımını ileri taşıyabilen 25 yaşındaki oyuncu özellikle uzun toplarda önemli bir hedef santrfor profili çiziyor.