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Haberler Trabzonspor Onana geri sayımı

Onana geri sayımı

Başkan Doğan: Onana’nın maliyeti yüksek ama bazı şeyler paranın önüne geçer. Taraftarımızı onore etmek adına bu transferi istiyoruz. Durumu 1-2 güne netleşir

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 06:50
Onana geri sayımı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki kalecinin kalmasını çok istediklerini belirten Doğan, bu süreçte kulüp olarak gerekli fedakârlıkları yaptıklarını ifade etti. Kamerunlu eldivenin yalnızca saha içindeki performansıyla değil, takım içindeki liderliği ve karakteriyle de Trabzonspor için önemli bir isim olduğuna dikkat çekti. Doğan, 30 yaşındaki oyuncunun soyunma odasındaki duruşu, yedek oyunculara verdiği destek ve takıma kattığı motivasyonla değerli bir figür olduğunu vurguladı. Transfer sürecinde maliyetlerin yüksek olduğuna işaret eden Doğan, "Bazen bazı şeyler paranın önüne geçer. Taraftarımızı onore etmek adına bu tarz takviyeleri yapmak gerekiyor. Kendisi hem oyun sistemimiz için kilit bir isim hem de örnek bir karakter. Durumu 1-2 gün içinde netleşecek" ifadelerini kullandı.

CHRİST İNAO OULAİ İÇİN 5-6 TEKLİF VAR

Başkan Ertuğrul Doğan, Kadırga TV'ye özel açıklamalar yaptı. Doğan adı dev takımlarla anılan Oulai ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı: "İsim vermeyeyim, 4-5 kulübün teklifi var. Rakamlar bizim istediğimiz seviyelere yaklaşıyor, yani 30 milyon euro ve üstü. Dolayısıyla yakın zamanda bununla alakalı gelişmeler olabilir."

DEVAM ETMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK

Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği başkanlığı görev süresinin dolduğunu ve devam etme düşüncesi olmadığını açıkladı. Ancak Anadolu kulüpleri, Galatasaray ve Beşiktaş'tan göreve devam etmesi yönünde talep geldiğini ifade eden Doğan, nihai kararın 10 Temmuz'daki Kulüpler Birliği kongresinin ardından verileceğini belirtti.

KULÜBE SPONSOR OLMAK ÇOK MU ZOR?

Ertuğrul Doğan: "Yarı Trabzonlu bir sponsorumuz var ilk defa. Gerçekten benim Trabzonlu kardeşlerim nerede? Trabzonspor'a sponsor olmak çok mu zor? Ertuğrul Doğan size ne yaptı? 61 lira dedik, maça gelen yok. Ne yapmamız lazım? Benim bunu tek başıma başarma şansım yok."

2 BİN FORMA, 4 BİN KOMBİNE SATILDI

Ertuğrul Doğan, satılan forma ve kombine kart adetlerini açıklayıp sitem etti. Doğan, "Forma reklamı yapıyoruz ama 2 bin forma satılıyor. Trabzonspor'un şu ana kadar satılan forma sayısı 2000, kombine sayıları 4000 bile değil" diye konuştu.

FATİH TEKKE'NİN PAYI ÇOK BÜYÜK

Doğan: Trabzonspor'un oyuncularına gelen resmi teklifler sonrası 4 tane oyuncuyu sattığımızda kulübün borcunu sıfırlıyoruz. Bu aşamadayız. Futbolcuların bu kadar öne çıkmasında hocamız Fatih Tekke'nin rolü çok büyük.

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