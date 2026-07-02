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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Prestianni harekatı!

Trabzonspor'dan Prestianni harekatı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Karadeniz devi, Benfica forması giyen ve değeri 20 milyon Euro olan Gianluca Prestianni için harekete geçti. 20 yaşındaki yıldız, 3 bölgede görev yapabiliyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'dan Prestianni harekatı!

Şu ana kadar 5'i yerli, 3'ü yabancı 8 transfer yapan Trabzonspor, sağ kanat takviyesi için de birçok futbolcu ile temasta. Gündeme gelen son isim Gianluca Prestianni oldu. Benfica forması giyen 20 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bordo-mavili takımın transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Trabzonspor'un bir süredir genç ve yüksek potansiyelli kanat oyuncuları üzerinde çalışma yaptığı biliniyor. Bu doğrultuda Prestianni isminin öne çıktığı ve oyuncu için değerlendirmelerin yoğunlaştığı ifade edildi. Karadeniz devi, Prestianni transferini önemli bir fırsat olarak görüyor. Tangocunun genç yaşı, teknik kapasitesi ve gelişime açık profili nedeniyle kulübün yeni transfer modeline uygun bir isim olduğu değerlendiriliyor.

Yönetimin, 1.66 boyundaki yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını değerlendirdiği aktarıldı. Genç futbolcunun kulübünden ayrılma ihtimalinin bulunması da süreci takip edilebilir hale getirdi. Trabzonspor'da kanat transferinin kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, Prestianni dosyası gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro. Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi olan Prestianni geçen yıl ligde 29 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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