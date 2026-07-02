Trabzonspor'da Lovik gitti gidiyor! İşte yeni adresi

Lövik'in Norveç ekibi Molde ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki Norveçli sol bek için daha önce Malmö'nün de girişimde bulunduğu belirtildi. Ancak son süreçte Molde'nin transferde öne çıktığı ifade ediliyor. Bu transferin 3.5 milyon euro'ya bitmesi bekleniyor.

4 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Mathias Lovik, ara transfer döneminde Parma'dan 4 milyon euro karşılığında transfer edilmiş ve performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Norveçli sol bek, Fırtına ile 17 maça çıktı ve 2 asist yaptı.