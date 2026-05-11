Onuachu sessiz kaldı

Bordo-mavililerin gol yollarındaki en büyük kozu Paul Onuachu, sezonun son bölümünde yaşadığı suskunlukla dikkat çekiyor. En son 28. haftadaki Galatasaray maçında fileleri havalandıran Onuachu, ardından forma giydiği 4 maçta gol atamadı ve ligin son haftasına girilirken gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi Eldor Shomurodov'un nefesini iyice ensesinde hissetmeye başladı. Onuachu, ligde 22 golde kalırken Shomurodov ise 21 gole yükseldi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
