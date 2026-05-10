CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İstanbul’dan 30 puan

İstanbul’dan 30 puan

Beşiktaş'ı dün deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, bu sezon İstanbul ekiplerine karşı topladığı puanlarla dikkat çekti. Bordo-mavililer, 33 haftada hanesine yazdırdığı 69 puanın 30'unu İstanbul'dan almayı başardı. Karadeniz devi, bu sezon İstanbul temsilcileriyle oynadığı toplam 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; bu periyotta 27 gol atıp 17 gol yedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 06:50
İstanbul’dan 30 puan

Beşiktaş'ı dün deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, bu sezon İstanbul ekiplerine karşı topladığı puanlarla dikkat çekti. Bordo-mavililer, 33 haftada hanesine yazdırdığı 69 puanın 30'unu İstanbul'dan almayı başardı. Karadeniz devi, bu sezon İstanbul temsilcileriyle oynadığı toplam 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; bu periyotta 27 gol atıp 17 gol yedi.

YÜZDE 41'İNİ ELDE ETTİ

Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de topladığı puanların yüzde 41'ini İstanbul ekiplerinden almayı başardı. Karadeniz devi, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa, Karagümrük karşısında 6'şar puan topladı. Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı maçlardan ise 4'er puan elde etti. Beşiktaş derbilerinden de 4 puan elde etmeyi bildi.

Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi!
Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı?
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek?
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupayı istiyoruz Kupayı istiyoruz 01:36
Galatasaray 26. kez şampiyon! Galatasaray 26. kez şampiyon! 01:17
Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? 01:17
Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! 01:17
G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over 01:17
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir 01:17
Daha Eski
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? 01:17
Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! 01:17
F.Bahçe'den flaş açıklama! F.Bahçe'den flaş açıklama! 01:17
Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! 01:17
Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... 01:17
Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! 01:17