İstanbul’dan 30 puan

Beşiktaş'ı dün deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, bu sezon İstanbul ekiplerine karşı topladığı puanlarla dikkat çekti. Bordo-mavililer, 33 haftada hanesine yazdırdığı 69 puanın 30'unu İstanbul'dan almayı başardı. Karadeniz devi, bu sezon İstanbul temsilcileriyle oynadığı toplam 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; bu periyotta 27 gol atıp 17 gol yedi.

YÜZDE 41'İNİ ELDE ETTİ

Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de topladığı puanların yüzde 41'ini İstanbul ekiplerinden almayı başardı. Karadeniz devi, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa, Karagümrük karşısında 6'şar puan topladı. Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı maçlardan ise 4'er puan elde etti. Beşiktaş derbilerinden de 4 puan elde etmeyi bildi.