Transfer müjdesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalar yaptı. Transfer çalışmaları ve kadro planlaması hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Önümüzdeki sene Avrupa için daha geniş bir kadro kurmak durumundayız. 2 transfer yaptık, birçok transferde de görüşmeler son aşamaya geldi. Muhtemelen 7-8 transfer olacak. 7-8 oyuncumuza talipler var ancak kadroyu da korumak zorundayız. Oyuncularımızdan 1-2 tanesi gidebilir. Yerlerine gelen 7-8 transfer olacak" bilgisini paylaştı

EN MODERN TESİSLER OLACAK

Başkan Ertuğrul Doğan, tesisler konusunda olumlu adımlar attıklarını ve çok güzel projelerinin olduğunu belirtti. Başkan Doğan, "Trabzonspor'a yakışacak bir şekilde Avrupa'nın en modern tesislerinden birini inşa etmek bize nasip olacak. İnşallah en yakın zamanda arazinin yeri ve durumu netleşince kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı. Kulüp borçlarının kapatılacağını kaydeden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde borçtan sıyrılmış Trabzonspor'u ortaya koyacağız" görüşünü belirtti.

FATİH TEKKE'YE TEBRİK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Fatih Tekke ve futbolcuların çok iyi bir sezon geçirdiğini aktarıp, "Rakiplerimizin neredeyse 7-8'de 1'i kadar bütçelerle oynuyoruz. Buna rağmen teknik direktörümüz Fatih Tekke ve oyuncularımız çok iyi bir mücadele gösterdi. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapatacağız" dedi.

KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Gençlerbirliği ile oynayacaklarını anımsatan Başkan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası çok önemli. Kupaların hepsine Trabzonspor her zaman taliptir. Bu kupayı almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz" yorumunda bulundu.

MUÇİ AÇIKLAMASI

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Ernest Muçi'nin bonservisi konusundaki soruyu yanıtlayan Başkan Ertuğrul Doğan şu bilgiyi paylaştı: "Fatih Tekke hocamızın bu konudaki tutumu da olumlu yönde. Son gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."

CABRAL'A ONAY VARDI

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Sidny Lopes Cabral izleme ekibinin beğendiği bir oyuncu. Scout ekibinin onayı vardı ama Benfica'ya transfer olmuştu" ifadelerini kullandı.